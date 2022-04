Prosegue la guerra in Ucraina, invasa dalla Russia dallo scorso 24 febbraio. Oggi sono stati concordati 10 corridoi umanitari: per la città assediata di Mariupol lo spostamento verso Zaporizhzhia è previsto sempre con mezzi propri. Calciomercato.com racconta i principali aggiornamenti di giornata.



10.32 - Il capo dell'amministrazione statale regionale di Lugansk, Serhiy Haidai ha dato notizia di un bombardamento russo sulle aree residenziali a Severodonetsk.

Il capo dell'amministrazione statale regionale, Dmytro Lunin riferisce che le truppe russe hanno lanciato un missile contro alcune infrastrutture della località turistica di Myrhorod, nella regione di Poltava, nell'Ucraina centrale.



9.31 - L'ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov ha dichiarato in un'intervista a Newsweek: "Le forniture di armi all'Ucraina da parte dell'Occidente causano ulteriore spargimento di sangue, sono pericolose e provocatorie e possono portare gli Stati Uniti e la Federazione Russa sulla via del confronto militare diretto".



8.59 - Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato: "Come il massacro di Bucha e come tanti altri crimini di guerra russi, l'attacco a Kramatorsk deve essere inserito tra le accuse che saranno portate in tribunale, cosa che dovrà accadere. Tutti gli sforzi del mondo dovranno essere diretti a ricostruire ogni minuto: chi ha fatto cosa, chi ha dato gli ordini, da dove sono arrivati i razzi, chi li ha portati, chi ha dato l'ordine e come l'attacco è stato organizzato. La responsabilità è inevitabile".