lo scorso 24 febbraio. Un conflitto che ha già causato almeno 40mila morti e 11 milioni di profughi. Calciomercato.com racconta i principali avvenimenti di giornata.- Due forti esplosioni sono state segnalate nei pressi del porto di Odessa: "Chiediamo alla popolazione di mantenere la calma e rimanere al riparo, al momento non c'è pericolo per i civili".- L'incrociatore Moskva della flotta russa del Mar Nero, che secondo Kiev è stato colpito ieri dai missili ucraini Neptune, è stato abbandonato o è affondato come riporta la Cnn. A bordo c'erano 16 missili da crociera anti nave Vulkan, che hanno una gittata di almeno 700 km.- Marine ucraini della 36esima brigata sono stati fatti prigionieri dall'esercito russo, ma secondo Kiev sono molti meno dei mille annunciati ieri dal Cremlino. L'esercito ucraino informa che le forze russe continuano a lanciare sistematici attacchi missilistici e bombe sulle infrastrutture militari e civili nelle regioni di Kharkiv, Donetsk e Zaporizhzhia. Lo riporta la Bbc. A Slobozhansky, nel nord-est dell'Ucraina, le forze russe stanno conducendo la ricognizione di probabili luoghi di attacco. E continuano a bloccare parzialmente la città e la regione di Kharkiv. A Donetsk, nell'Ucraina orientale, le forze russe proseguono con gli attacchi nei distretti di Slavyansk, Popasna e Kurakhovo. Nelle ultime 24 ore l'esercito russo ha continuato ad attaccare i quartieri residenziali di Kharkiv, provocando quattro vittime e 10 feriti.- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden ha annunciato al presidente ucraino Volodymyr Zelensky l'invio di altri 800 milioni di dollari in nuove armi (tra cui dispositivi di protezione individuale contro armi chimiche): "Bucha, Mariuopol, Kramatorsk sono tutti esempi di violazioni dei diritti umani da parte della Russia in Ucraina".