Le notizie di domenica 27 marzo sulla guerra in Ucraina, gli aggiornamenti su Calciomercato.com.Il presidente francese Emmanuel Macron ha detto che "non utilizzerebbe" verso Vladimir Putin la definizione di "macellaio", termine usato per il presidente russo da quello americano Joe Biden.Da Gerusalemme il segretario di Stato americano Antony Blinken interviene sulle polemiche per le parole di Biden su Putin: "Credo che il presidente e la Casa Bianca ieri sera abbiano affermato che, molto semplicemente, il presidente Putin non può essere autorizzato a scatenare una guerra o ad aggredire l’Ucraina o chiunque altro. Come sapete, e come ci avete sentito dire più volte, non abbiamo una strategia per un cambio di regime in Russia, o in qualunque altro posto".- “Ho parlato con i difensori di Mariupol oggi. La loro determinazione, il loro eroismo e la loro fermezza sono sorprendenti — le ultime parole di Zelensky —. Se solo coloro che hanno pensato per 31 giorni a come consegnare dozzine di jet e carri armati avessero l’1% del loro coraggio”. Il presidente ucraino ha accusato l’Occidente di mancanza di coraggio nel sostenere il suo Paese.Da domani riprendono da remoto le lezioni nelle scuole, nei licei e nelle università di Kiev.L’attore Sean Penn ha detto a Cnn che se al presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky non sarà consentito di parlare agli Oscar “mi auguro” ci sia un boicottaggio e un abbandono della cerimonia.L’uscita del presidente americano Biden, secondo cui “Putin non può rimanere al potere” ha sollevato forti critiche da parte del diplomatico statunitense Richard Haass. Queste parole “hanno reso una situazione difficile ancora più difficile e una situazione pericolosa ancora più pericolosa”.Le truppe russe hanno usato bombe a grappolo in una zona residenziale di Krasnohorivka, nella regione di Donetsk: lo ha reso noto il ministero dell’Interno su Telegram.