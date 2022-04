Oggi è il giorno 57 di guerra in Ucraina, invasa dalla Russia lo scorso 24 febbraio. Un conflitto che ha già causato almeno 46mila morti e circa 11 milioni di profughi. Calciomercato.com racconta i principali avvenimenti di giornata.



9.00 Il premier spagnolo Pedro Sanchez e quello danese Mette Frederiksen sono arrivati a Kiev e incontreranno il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.



8.20 Il leader ceceno, Ramzan Kadyrov, ha annunciato che entro la giornata di oggi, l'acciaieria di Mariupol sarà sotto il controllo delle forze russe. Secondo le informazioni, ci sarebbero ancora circa 2500 soldati ucraini e mercenari stranieri presenti.



8.15 Quattro pullman con civili sono stati portati via da Mariupol, la città assediata dai russi da settimane, lo riporta il governo di Kiev



4.30 La Casa Bianca ha annunciato che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, apparirà davanti alla stampa alle 9 e 45 (15 e 45 in Italia). Previsti nuovi provvedimenti per l'Ucraina, si parla di un ulteriore stanziamento di assistenza militare.