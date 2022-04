primo in classifica sul pareggio per 0-0 nel posticipo di lunedì sera a San Siro. Sabato 16allo stadio Renato Dall'Ara per un recupero di campionato importante anche in chiave scudetto.. L'evento, nato da un appello de La Rappresentante Di Lista, è stato promosso dal Comune di Bologna e della Regione Emilia-Romagna. I 7mila posti gratuiti disponibili con la prenotazione online sono andati a ruba e finiti tutti nel giro di un paio d'ore. La registrazione andrà in onda domani, giovedì 7 aprile, in prima serata dalle ore 21.15 su Rai 3 e su Rai Radio 2. Le donazioni sono attive al numero 45533 via sms (2 euro) o da rete fissa (5 o 10 euro) e sul sito internet di Save the Children .Sul palco, con la presentatrice Andrea Delogu insieme a Ema Stockholma e Daniele Piervincenzi, si sono alternati, ha dichiarato: "Sono fiera di poter utilizzare la musica come veicolo sacro, di risveglio spirituale e aiuto reciproco. In questo momento così difficile, in cui l’odio e la morte continuano a bussare ai nostri cuori. Ci siamo ritrovati a celebrare ancora una volta la speranza e il nostro futuro. I bambini, le nuove anime, vittime di questa violenza che non meritano, non dovrebbero neanche conoscere e da cui possiamo provare insieme a salvarli. Tocca a noi ricordarci che siamo tutti capaci di scegliere la luce, la forza, se non per noi, per chi in questo momento non ha il privilegio di scegliere".. Terminato lo stato d'emergenza per il Covid, la stagione dei live è ripartita alla grande.