Oggi è il sessantaquattresimo giorno di guerra in Ucraina, invasa dalla Russia lo scorso 24 febbraio. Un conflitto che ha già causato almeno 46mila morti e circa 13 milioni di profughi. Calciomercato.com racconta i principali avvenimenti di giornata.





10.04 - Secondo l'esercito ucraino, le perdite russe sarebbero salite a 22.400.



10.02 - Gli Stati Uniti preparano nuovi aiuti all'Ucraina per i prossimi cinque mesi.



9.45 - Il presidente della Russia, Putin minaccia di usare armi segrete contro l'Occidente, mentre l'Ucraina ha denunciato l'uso di armi al fosforo da parte dell'esercito russo.



8.32 - L'Unione Europea prepara un sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia, compreso lo stop graduale al petrolio russo. Dopo aver chiuso i rubinetti del gas a Polonia e Bulgaria, il presidente della Duma chiede di fare altrettanto con tutti i "Paesi ostili". In Italia i flussi dalla Russia sono al momento regolari, nonostante sia escluso il pagamento in rubli (i prossimi pagamenti a Mosca sono previsti per metà maggio), ma il governo è al lavoro per diversificare le fonti di approvvigionamento.



7.51 - Il numero 2 di Gazprombank abbandona Putin e si sarebbe unito alle forze di difesa territoriale ucraine. Si ribella a Putin pure un altro oligarca, Vladimir Lisin (noto come l'uomo più ricco di Russia) che è in Italia per assistere alla coppa del mondo di tiro a volo: "L'invasione all'Ucraina porta solo guai, anche agli affari".