lo scorso 24 febbraio. Un conflitto che ha già causato almeno 46mila morti e circa 13 milioni di profughi. Calciomercato.com racconta i principali avvenimenti di giornata.ha dichiarato:Chi, come noi, crede nella vittoria della vita sulla morte deve combattere al nostro fianco e aiutarci perché noi siamo in prima linea. E dopo, a chi toccherà?"., dove sarebbero già morte almeno 20mila persone oggi si tenterà di attivare un corridoio umanitario per evacuare i circa 100mila civili intrappolati nella città.ha dichiarato in conferenza stampa a Washington: "La situazione di, quando la città sarà liberata vedremo le terribili atrocità commesse dai russi che stanno distruggendo tutto".Intanto nel villaggio di Vynohradne è stata scoperta una nuovaseppelliti.ha commentato: "Questo28 aprile, due giorni dopo l'incontro già programmato per martedì a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin.a Kiev, probabilmente prima del viaggio negli Stati Uniti previsto intorno alla metà di maggio.