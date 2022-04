Giorno 53 del conflitto tra Ucraina e Russia: anche a Pasqua Calciomercato.com vi propone gli aggiornamenti più significativi in materia di guerra e di tutto ciò che ad essa è attinente, in attesa di poterne festeggiare la fine.



8.50 - Il ministero della Difesa russo ha detto ai soldati ucraini rimasti nell'impianto siderurgico Azovstal (Mariupol) che hanno dalle 6 del mattino alle 13 ora di Mosca (dalle 5 alle 12 italiane) per arrendersi e uscire tutti dall'acciaieria "senza armi e munizioni".



8.35 - La Russia ha perso sul campo in Ucraina un altro generale: Vladimir Frolov, vicecomandante dell'ottava armata del distretto meridionale, le cui truppe hanno combattuto nell'assedio di Mariupol, è stato sepolto ieri a San Pietroburgo dopo essere morto in battaglia. Lo ha riferito il governatore locale, Aleksander Beglov, come riporta l'agenzia Ria Novosti.



7.40 - La Federazione russa potrebbe dare il via a un'offensiva su vasta scala in Ucraina tra la giornata di oggi e l'inizio della prossima settimana. Lo riferisce l'emittente americana Nbc, citando fonti di "alto livello" al Pentagono.



7.30 - Media ucraini: allarme antiaereo scattato in diverse regioni intorno alle 5 (le 4 ora italiana). In particolare le sirene hanno cominciato a suonare a Odessa e nelle Oblast di Kiev, Kharkiv, Poltava, Donetsk, Sumy e Mykolaiv.



07.00 - Dopo Fortune anche Bloomberg fa sapere che, secondo alcune fonti, il miliardario russo Roman Abramovich si è recato a Kiev nel tentativo di far riprendere i colloqui di pace tra Russia e Ucraina.