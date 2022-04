E' il 52esimo giorno di scontri in Ucraina: Calciomercato.com, come avviene quotidianamente, raccoglie e vi propone gli aggiornamenti più significativi durante tutta la giornata.



8.30 - Esplosioni hanno scosso questa mattina la capitale ucraina Kiev: lo riporta sul Telegram il sindaco Vitali Klitschko.



7.15 - Le forze armate ucraine hanno respinto 10 attacchi nemici nei territori di Donetsk e Lugansk nelle ultime 24 ore, distruggendo tre carri armati, un veicolo blindato per il trasporto delle truppe, due auto e tre sistemi di artiglieria. Lo ha reso noto oggi l'Esercito di Kiev, secondo quanto riporta il Guardian.



00.00 - La Russia ha inviato una serie di messaggi all'amministrazione statunitense, compresa una nota formale di protesta diplomatica, avvertendo che se Washington non pone fine all'invio di armi tecnologicamente avanzate all'Ucraina corre il rischio di "conseguenza imprevedibili".