Guerra Russia-Ucraina, Malinovskyi contro l'Atalanta e Miranchuk: 'È un contribuente del terrorismo russo'

Un buon contribuente del terrorismo russo

Ogni giorno per due anni. pic.twitter.com/CZMyVNz6Gz — Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) March 22, 2024

Il gol di Alekseynon è passato inosservato. Il trequartistaha segnato il 3-0 per la sua, impegnata ieri in amichevole con la, in una gara terminata poi 4-0 per i russi. A Mosca il nerazzurro era entrato all'intervallo e, dopo dieci minuti, aveva siglato il suo settimo gol in nazionale. Come da prassi,che ne celebrasse il gesto tecnico.Quello che però in pochi si aspettavano è che, tra i commenti, spuntasse anche quello di une che questi volesse fare tutt'altro che i complimenti a quello che un tempo è stato suo compagno di squadra. Sotto al post del club infattiche scrive:Un messaggio duro, diretto, e cheDa ormai praticamente due anni va avanti infatti l'invasione messa in atto dalla, Paese di Miranchuk, ai danni, nazione di Malinovskyi. Non è la prima volta che i due si trovano a dover affrontare questioni di certo più importanti di una partita di calcio. L'attuale giocatore delinfatti era un compagno di squadra del russo all'Atalanta, proprio quando scoppiò il conflitto. Un momento complicato per entrambi e che fuSui social, Pessina scrisse: "L’altro giorno,e continueremo a farlo in questo momento difficile come una grande famiglia. Questo è il calcio che unisce ciò che la follia umana prova a dividere.