Borussia Dortmund-Real Madrid è la finale di Bellingham: passato e futuro s'incontrano a Wembley

"E' stato amore a prima vista, non sembra avere 20 anni. Per il Pallone d'Oro quest'anno è lotta tra lui e Vinicius". Se un allenatore generalmente pacato come Carlo Ancelotti, alla vigilia di una, osa spingersi a considerazioni così forti, allora qualcosa di speciale c'è sicuramente. E speciale è dir poco quando si parla di. Questa sera, quando il fischietto di Slavko Vincic fischierà il calcio d'inizio di, a sentire un brivido in più degli altri lungo la spina dorsale, sarà proprio il 2003 inglese. E non solo perché si tratta della sua prima finale di Champions, ma perché dovrà giocarla

C'era chi storceva il naso quando il Real Madrid, con assoluta cognizione di causa, andava a versareper portare al Bernabeu un centrocampista, quando in contemporanea se ne andava il centravanti di riferimento (Benzema, ceduto all'Al Ittihad), che tra l'altro aveva appena vinto il Pallone d'oro. E in un certo senso era anche ragionevole pensarlo. Se non fosse che Bellingham si è dimostrato non essere un centrocampista, bensì. E questo forse solo un visionario come Carlo Ancelotti era stato in grado di intuirlo. Neanche a dirlo, l'assenza di Benzema non si è assolutamente sentita:alla prima stagione al Real ne sono la testimonianza.

La definitiva fioritura del talento inglese alla corte di Ancelotti è l'ennesima riprova della capacità del Borussia Dortmund diplasmare gioielli, per poi venderli a peso d'oro e. Così è successo l'anno scorso con, venduto a 60 milioni al City con cui poi ha vinto la Champions League, e così può succedere di nuovo oggi, con Bellingham pronto a prendersi l'etichetta di ennesimo fenomeno che il Borussia non ha saputo trattenere. Ma del resto, da anni è questo il modus operandi dei gialloneri: comprare a prezzi accessibili, valorizzare e rivendere per fare cassa. Con una solache risponde al nome di, che forse se avesse deciso di partire come fece l'amicoavrebbe potuto raccogliere di più nella sua carriera. E così a luglio 2023 ha salutato anche Bellingham, lasciando in ereditàa Dortmund. Ora, per la prima volta, Jude vedrà le bandiere giallonere sventolare, ma lo farà da avversario.

E cosa può esserci di più romantico di giocare la finale della coppa più ambita contro la propria ex squadra? Niente, se non farlo proprio. Quello stesso Wembley che per un inglese rappresenta la massima espressione di calcio e che per Bellingham è a(Birmingham). Ma anche quello stesso Wembley in cui - seduto in panchina - aveva dovuto assistere alla sconfitta della sua Inghilterra nella. Una delusione che oggi Bellingham proverà a vendicare, in un match che si pone come uno snodo fondamentale della sua carriera, facendo da. Un passato tedesco e un futuro spagnolo, che questa sera si incontrano tra le vie di Londra.