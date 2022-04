Anche oggi calciomercato.com segue in diretta i principali avvenimenti relativi alla guerra in corso in Ucraina.



13.25 - Transnistria, il convoglio di 12 chilometri verso sud e le prossime mosse della Russia. Il governatore: "Qui succederà un inferno".



13.15 - Zelensky: "Nessuno vuole trattare con chi tortura ma serve una soluzione". Vicino a Kiev trovata una fossa comune con decine di corpi.



12.50 - Papa Francesco invoca una tregua pasquale in Ucraina. Intanto, il sindaco di Mariupol accusa: civili uccisi in strada.



11.30 - Dopo le parole di ieri di Silvio Berlusconi: "Deluso e addolorato da Putin": dalla Dacia alle chiamate

a vuoto, è davvero la fine di un’amicizia?