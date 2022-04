Il primo ministro inglese Boris Johnson si scaglia contro la Fifa e il suo presidente Gianni Infantino, attraverso una lettera per denunciare la presenza di delegati della Federcalcio russa all'ultimo congresso mondiale di Doha, in occasione del sorteggio della fase finale dal Mondiale. Manifestazione dalla quale la nazionale di Karpin è stata esclusa dopo la decisione di Vladimir Putin di occupare militarmente l'Ucraina.



La missiva della massima carica politica britannica è giunta a destinazione e sottolinea il "disappunto" per la presenza dei dirigenti russi in Qatar, oltre ad ammonire la Fifa che "lo sport non può essere usato come piattaforma per legittimare l’aggressione della Russia, di cui la federazione calcistica è diretta emanazione del Cremlino". La lettera di Johnson ad Infantino si conclude con questo messaggio: "Vi invitiamo dunque con urgenza a riconsiderare la vostra posizione, cosicché i rappresentanti della Russia e della Bielorussia in futuro non possano pià partecipare ad incontri organizzati dalla Fifa. C’è un chiaro bisogno che il calcio presenti un fronte unito alla luce delle abominevoli azioni compiute dalla Russia in Ucraina".