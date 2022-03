. Una settimana dopo l'inizio dell'invasione dell', una colonna di carri armati e mezzi militari russi lunga 60 km pochi giorni fa puntava su Kiev, per poi crollare e di conseguenza fallire subito dopo. Il Guardian ha rivelato che il merito lo si deve a trenta informatici ucraini che grazie all’utilizzo di quad bike e droni sofisticati sono riusciti ad arrestare l’avanzata del convoglio.Il comandanteha spiegato che i combattenti ucraini sulle quad bike sono stati in grado di avvicinarsi alla colonna russa che avanzava di notte, attraversando la foresta sulla strada verso sud che da Chernobyl porta fino a Kiev, sorprendendo il nemico con improvvise imboscate.Messi alle strette, i carri armati russi si sono divisi in unità più piccole per cercare di avanzare verso la capitale, ma anche qui gli informatici sono riusciti a bloccare ogni tentativo dell’armata russa di avanzare. A tal proposito Honchar ha commentato “Il primo scaglione delle forze russe è rimasto bloccato senza riscaldamento, senza petrolio, senza bombe e senza gas.”.L’unità di ricognizione aerea, da cui gli informatici provengono, ha raccontato di aver anche contribuito a sconfiggere un attacco aereo russo all'aeroporto di Hostomel, appena a nord-ovest di Kiev, nel primo giorno di guerra, utilizzando i droni per localizzare, prendere di mira e bombardare circa 200 paracadutisti russi. Il tenente Taras, uno degli aiutanti del comandante Honchar, ha inoltre aggiunto che questa operazione ha fatto in modo quell’aeroporto non venisse più usato per sferrare ulteriori attacchi.Proprio per questo, Honchar ha definito la squadra come un. “Un ape non è niente” ha detto, per poi concludere “ma se ne affronti mille, può sconfiggere una grande forza”.