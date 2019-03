Il capo-allenatore dell'Italia Under 19, Federico Guidi, è intervenuto in esclusiva a Calciomercato.com per commentare il pareggio per 2-2 ottenuto contro i parietà del Belgio nella prima sfida della Fase Elite dell'Europeo di categoria.



PAREGGIO AMARO - "Un pareggio che lascia tanto l'amaro in bocca perché per la quantità e qualità del gioco espresso nel primo tempo, con il rigore sbagliato e le tante occasioni da gol non concretizzate, meritavamo di chiudere almeno in primo tempo con un vantaggio più ampio rispetto al 2-1. Peccato perché sia il primo che il secondo rigore arrivano da due letture sbagliate che potevamo evitare. Il risultato poi ci ha portato a snaturare il nostro gioco e questo non va bene. Voglio un gruppo che giochi a calcio, che domini il possesso con qualità, se diventiamo una squadra fisica perdiamo tutto il nostro potenziale".



Ecco tutta l'intervista e tutte le dichiarazioni del CT nel nostro video.