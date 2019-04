"Secondo me gli uomini per fare quel tipo di gioco li ha, perchè ha esterni di centrocampo che spingono molto come Conti, Laxalt o lo stesso Borini. A me per esempio piace molto Suso nella posizione non troppo larga, a piedi invertiti rispetto a Calhanoglu o con qualche altra soluzione offensiva. Il 3421 l'ho fatto per primo in Italia, la difesa a tre a me piace molto. Sarà Rino a prendere le decisioni, però il fatto che l'abbia proposto in partita significa che l'abbia provato in allenamento e che abbia tante idee. E questo è positivo per un allenatore". Così Francesco Guidolin a Milanews.it.