L'allenatore e commentatore tecnico per Dazn, Francesco Guidolin, ha detto la sua sulla corsa scudetto. Nella lunga intervista rilasciata a Il Corriere dello Sport, ecco come si è espresso su Lazio e Roma.



Sulla Lazio: "A oggi il cantiere più aperto è quello della Lazio, ma c’era anche da aspettarselo, avendo cambiato sia l’allenatore che il sistema di gioco. Il lavoro che deve fare Sarri è superiore a quello che devono fare Simone Inzaghi all’Inter e Mourinho alla Roma. In certi casi ci vuole pazienza e al tecnico va dato il tempo di far crescere la squadra, perché ricordatevi che l’allenatore bravo finisce sempre per trovare la soluzione giusta. E Sarri è bravo. Poi non dimentichiamo che la Lazio ha anche tanta qualità".



Sulla Roma: "Il primo pensiero che mi salta in testa con Mou alla Roma? A dire la verità non riguarda il tecnico portoghese, ma il quartetto di attacco. Per me è addirittura a livello top in Europa. Quella di Mourinho poi è una sfida entusiasmante, la Roma non vince da tanto tempo, Mou è uno degli allenatori più vincenti in questi ultimi venticinque anni, e allora sarà meraviglioso seguire il loro cammino. Mourinho e la Roma sono fatti per vivere insieme".