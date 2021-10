Sono riprese le operazioni della Lazio nel proprio centro sportivo. Senza troppi giri di parole, a cinque giorni dalla sfida contro l’Inter l’interesse era tutto sulle condizioni di Immobile. Recatosi stamattina in Paideia per gli accertamenti alla coscia destra, oggi pomeriggio l’attaccante biancoceleste si è finalmente rivisto in campo. Allenamento differenziato, con e senza scarpini per il capitano del club capitolino, anche col pallone. Ottimi segnali in ottica Inter. Molto probabilmente Sarri potrà averlo a disposizione appieno tra mercoledì e giovedì.



LA RIPRESA - Intanto il resto della squadra ha svolto nel pomeriggio la prima seduta della settimana che porterà alla sfida con l’ex tecnico biancoceleste Simone Inzaghi. Un incrocio al quale mister Sarri vorrà presentarsi al meglio. Anche per questo oggi ha lavorato di nuovo tatticamente. Dopo la forza e gli allunghi, i biancocelesti hanno svolto un possesso palla a scopo tattico.



Difesa e centrocampo schierate secondo il modulo del Comandante contro un centrocampo e un attacco stile Inter. La seduta è terminata con una partitella vinta dai celesti dalla quale è stato esentato Cataldi, molto probabilmente per una questione numerica. Oltre ai 9 nazionali che entro giovedì torneranno in campo nel Lazio Training Center, oggi pomeriggio non si è allenato Zaccagni. L’ex Hellas è rimasto nella propria abitazione a causa di qualche linea di febbre.