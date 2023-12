per gli avversari è come una tassa fissa. Quando c'è lui, lo Stoccarda parte sempre dall'1-0. A 27 anni è esploso definitivamente, in questa stagione - finora - sono più i gol che le presenze: 18 reti e 2 assist in 15 gare. Dopo essere rimasto a secco contro Bayer Leverkusen e Bayern Monaco tac, stasera ha segnato nella vittoria della sua squadra contro l'Augsburg., lo Stoccarda ha provato a toglierla ma il giocatore non ha accettato.- Il Milan è sempre molto interessato al ragazzo e nelle ultime settimane è ancora più deciso a lavorare per provare a portarlo in Italia.: l'obiettivo è quello di strappare il sì per anticipare quella concorrenza che più Guirassy segna e più aumenta. Il rischio di far parte di un'asta internazionale c'è, il giocatore piace anche a Newcastle, Manchester United e Borussia Dortmund e a queste potrebbero aggiungersi altre squadre.- Il Milan però non molla la presa e continua a seguire gli sviluppi sul futuro dell'attaccante, il giocatore con il doppio passaporto guineano e francese è il profilo che al momento convince di più i vertici rossoneri.del Lille rimane nel mirino ma più per giugno che per metà stagione, la richiesta del club francese è di 40 milioni e a gennaio il Milan non ha nei piani di fare questo tipo d'investimento. Non scalda più come qualche mese fa il profilo didel Chelsea, nonostante gli accostamenti delle ultime settimane i rossoneri non hanno intenzione di tornare sull'albanese.