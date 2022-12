Josko Gvardiol è uno dei protagonisti della Croazia ai Mondiali. Il giocatore è stato accostato al Chelsea, che sembra molto vicino a chiudere per un suo trasferimento a Stamford Bridge. Il giocatore, come riporta The Athletic, non ha escluso questa possibilità, alimentando ulteriormente il legame con la piazza londinese. "Magari un giorno andrò a giocare lì" ha dichiarato il difensore del Lipsia, interrogato sul futuro al Chelsea.