Joško Gvardiol fa gola ad almeno quattro big europee. Parliamo di Real Madrid, Manchester United, Chelsea e Barcellona. Per assicurarselo in estate però, i club citati dovranno fare i conti con le alte richieste del Lipsia: nel contratto del croato classe 2002, rivela il Mundo Deportivo, non è inserita alcuna clausola rescissoria. I tedeschi lo valutano circa 80 milioni di euro.