ci riprova e, dopo aver lanciato, lo scorso gennaio, 'l'odore della mia vagina', la sua prima candela aromatizzata, e, lo scorso giugno, 'l'odore del mio orgasmo', altra candela alla fragranza di ​succo di pompelmo e bacche di ribes nero, pubblica un post su Instagram, dove posa completamente nuda, per sponsorizzare ​il nuovo burro corpo del suo brand, GoopGenes. Ricco di burro, nutriente, con peptidi di collagene marino proveniente dall'Alaska, pro idratazione ed elasticità cutanea.48 anni per l'attrice americana che in carriera ha vinto l'come miglior attrice protagonista, nel '99, per Shakespera in Love, e che ora è, per tutti,, e che, a suo modo, riesce sempre a rendersi originale quando si parla di marketing. Le sue candele andarono a ruba, con la pomata il risultato è tutto da scoprire. Nel frattempo, i fan, apprezzano le foto social...