H.Haifa-Atalanta 1-4 (primo tempo 1-2)



Marcatori: 7' Buzaglo, (H), 18' Hateboer (A), 20' Zapata (A), 65' Pasalic (A), 86' Barrow (A)



H.Haifa (4-3-3): Setkus; Malul, Tamas, Kapiloto, Dilmoni; Vermouth (59' Hadida), Sjostedt, Plakushchenko; Buzaglo, Papazoglou (69' Arael), Ginsari (59' Elbaz). All. Klinger.



Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina (60' Pasalic); Zapata (63' Barrow), Gomez (83' Cornelius). All. Gasperini.



Arbitro: Harald Lechner, Austria (Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch; Julian Weinberger)



Ammoniti: 33' Palomino (A), 91' Gosens (A)



Espulsi: -



Note: serata umida e fresca, terreno di gioco in perfette condizioni. Presenti circa 150 tifosi atalantini allo Stadio "Sammy Ofer" di Haifa.



Recupero: 2', 4'.