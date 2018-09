Caicedo is on fire. L'attaccante della Lazio è rinato: dopo un'estate sul piede di partenza, con i mugugni dei tifosi che lo vedevano bloccare di fatto l'arrivo di un altro attaccante, Caicedo si è ritagliato spazio e considerazione. La fiducia di Inzaghi non è mai mancata.



CAICEDO LAZIO - Il mister lo ha sempre definito "un gran lavoratore", la società lo ha sempre difeso. Le due gare da titolare, contro Apollon e Genoa, hanno mostrato la voglia e la determinazione dell'ecuadoregno. In Europa League Caicedo ha fornito uno splendido assist di tacco per il gol di Luis Alberto, mentre in campionato ha segnato un gol pesantissimo. Come riporta il Messaggero, all’uscita dal campo lo stadio gli ha tributato una meritata standing ovation: un altro segnale di rinascita importante.