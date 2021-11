Erling Haaland è tornato a giocare e a segnare (contro il Wolfsburg), dopo lo stop di oltre un mese per infortunio, e subito si torna a parlare di lui in chiave mercato. Sul futuro dell'attaccante norvegese, undicesimo nella classifica del Pallone d'Oro 2021 e in scadenza di contratto con il Burussia Dortmund nel 2024, si è soffermata, in Spagna, Cadena Ser.



LE COMMISSIONI - Secondo l'emittante spagnola, chi vorrà acquistare Haaland nel 2022 non dovrà versare al Dortmund solo i 75 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria. Secondo Cadena Ser, oltre ai 75 milioni di euro, sarebbe infatti prevista anche una commissione di 60 milioni di euro, suddivisi in 40 milioni di euro per Mino Raiola, agente del classe 2000, e 20 milioni di euro per il padre di Haaland. Secondo Cadena Ser chi volesse acquistare Haaland nel 2022 dovrebbe quindi essere pronto a sborsare la bellezza di 135 milioni di euro.