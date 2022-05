Erling Haaland sarà presto un nuovo giocatore del Manchester City. Un'ulteriore conferma arriva dal tecnico degli inglesi Pep Guardiola in conferenza stampa: "Borussia Dortmund e Man City mi hanno detto che non sono autorizzato a parlare finché l'affare non sarà completo. Mi spiace ma non posso parlarne ora. Avremo tempo per farlo".