Che Erling Haaland sia un cyborg ormai è assodato. La notizia di un suo gol non rappresenta più una novità, ma il norvegese non smette mai di stupire. Nel 4-1 rifilato ieri al Southampton, l’attaccante ha siglato una doppietta e fin qui nulla di nuovo. Nonché, rappresentano il gol 199 e 200 in carriera. Ebbene sì, nuovo record infranto. Il tutto in 244 partite, all’età di 22 anni. Numeri impressionanti.



IL RECORD – La punta dei Citizens ha battuto per precocità due giocatori “da poco”: Lionel Messi, che alla stessa età aveva segnato “solo” 120 gol e Cristiano Ronaldo, invece, 85. Il classe 2000, dall'arrivo a Manchester ha siglato ben 44 reti in stagione. A quelle col City si sommano le 20 col Molde, le 29 con il Salisburgo, le 86 con il Borussia Dortmund e, per non farsi mancare nulla, le 21 reti con la maglia della Norvegia. Nella storia è il sesto giocatore più giovane a raggiungere 200 gol dopo Pelé, Ronaldo Nazario, Ferenc Puskás, Eusebio e Neymar. Una compagnia non male.



NUOVO OBIETTIVO – Pensate che possa accontentarsi? Assolutamente no, altrimenti non conoscete abbastanza Robo–Haaland. La star ha già messo nel mirino un nuovo obiettivo. Al momento, sono 30 gol in 27 presenze in campionato, numeri mai visti prima. Il nuovo traguardo rappresenta il maggior numero di reti in Premier League, primato che appartiene a Momo Salah (32 nella stagione 2017-2018). Mancano ancora 10 partite e il norvegese è pronto a conquistare anche questo record. Numeri da Pallone d’oro?