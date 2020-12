La suggestione è partita proprio da Erling Haaland ed è arrivata fino ai bookmaker: l’attaccante del Borussia Dortmund, fresco vincitore del Golden Boy, ha strizzato l’occhio al Milan rilasciando anche alcune dichiarazioni su Hauge, suo amico e compagno in nazionale. Un «gioca in un bel club come il Milan» è bastato a mettere in moto i betting analyst che hanno prontamente aperto una scommessa sul futuro del centravanti norvegese (entro il 30 settembre 2021). L’approdo a Milanello, riferisce Agipronews, è offerto a 16,00. Una quota ancora piuttosto alta, che però lascia aperta una porta ad un trasferimento in Italia, magari grazie alla regia di Mino Raiola che cura gli interessi del giocatore.