Buona la prima per Haaland in Bundesliga. Il centravanti norvegese classe 2000, arrivato dal Salisburgo, ha segnato una tripletta nel giro di 20 minuti al suo esordio col Borussia Dortmund. Entrato al 56' al posto di Piszczek con l'Augsburg di Lichtsteiner in vantaggio per 3-1, Haaland è andato in gol al 59', al 70' e al 79' fissando il risultato sul 3-5 finale.