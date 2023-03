Erling Haaland è il nuovo fenomeno del calcio mondiale. Una macchina da gol di 22 anni che alla prima stagione al Manchester City sta distruggendo ogni tipo di record: 42 reti in 37 partite, roba da extraterrestre. L'attaccante norvegese classe 2000 sta già scrivendo un pezzo di storia, e presto lo farà anche nella comunicazione.- Un accordo di oltre 10 anni portato avanti e concluso dopo mesi di trattative da Rafaela Pimenta, affiancata dalla famiglia dell'attaccante.Un brand che Haaland conosce bene perché già tempo fa aveva avuto un contratto - poi scaduto - con questo brand. Ora è arrivato il momento di tornare insieme, per stravolgere completamente la visione attuale del legame tra l'atleta e il suo sponsor.- In cantiere ci sono tante iniziative studiate a tavolino con l'obiettivo di attirare i giovani - e non solo - che amano ogni tipo di sport, non solo il calcio., per traspettere valori sani come mai fatto prima d'ora. Il faccione di Haaland sarà il nuovo volto della Nike.