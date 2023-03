Erling Haaland è semplicemente un mostro. Con la cinquina rifilata al Lipsia martedì, nell’ultima giornata di Champions, il norvegese è a quota 39 gol in stagione e siamo solamente a Marzo. Mercoledì mattina, il ventiduenne, ha mostrato sui social una foto che lo ritraeva dormiente sul divano, con a fianco il pallone della partita. Una foto non casuale. Il giocatore del City, come riportato da The Mail, è completamente ossessionato dal riuscire migliorare il sonno, aspetto di fondamentale importanza per lui. Per far ciò, segue una routine specifica.



ROBOT ROUTINE – Indossa degli occhiali specifici con lenti arancioni e blu chiaro prima di addormentarsi. Inoltre, va a dormire, sempre, tra le 22:00 e le 22:30, con tutti i dispositivi elettronici rigorosamente spenti. Haaland utilizza anche un anello Oura, che misura la qualità del sonno, le tendenze della temperatura, lo stress e la frequenza cardiaca. Quest’ultimo oggetto lo ha aiutato moltissimo nel migliorare le sue prestazioni, ed anche Gary Naville lo usa per ragioni di salute. Un aspetto divertente, invece, riguarda la sua sveglia: è l’inno della Champions League. Ha parlato svariate volte di quanto la "coppa dalle grandi orecchie" sia una sua vera e propria ossessione. Il suo score è di 33 gol in 25 partite.



LE TESTIMONIANZE - L'allenatore della Norvegia Stale Solbakken ha recentemente dichiarato: "Il suo corpo sta ancora migliorando, sta ancora crescendo. Se lo guardi ora e 12 mesi fa, puoi vedere la differenza". Anche la sua dieta è molto particolare. Haaland arriva a consumare fino a 6.000 calorie al giorno. Il compagno di squadra norvegese Josh King ha detto: "Non ho mai visto nessuno mangiare tanto quanto lui. Mangia come un orso". Il suo menu include frattaglie ricche di minerali, nonché cuore e fegato.



LE SUE PAROLE - Parlando di ciò che mangia, Haaland dice: "Mangiare cibo di qualità, che sia il più locale possibile è la cosa più importante. "La gente dice che la carne fa male, ma quale? La carne che prendi da McDonald's o la mucca che mangia erba?" Il norvegese ama anche cucinarsi il pesce, che a detta sua non è inferiore a quello che fanno gli chef.



Il suo regime di sonno e nutrizione ha chiaramente contribuito ad aiutarlo ad avere successo ai massimi livelli. Il fatto strabiliante è che non mostra segni di rallentamento, avendo già collezionato 215 gol tra club e nazionale nella sua relativamente breve carriera.