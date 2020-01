In gol per il Borussia Dortmund. In gol per la Norvegia. E in gol per i pensionati suoi connazionali. Erling Braut Haaland ha realizzato 5 gol in due partite di Bundesliga, o meglio: 5 gol in 57 minuti, uno ogni 660 secondi. E a sorridere non sono solo i tifosi del club gialloneri, ma anche i pensionati della Norvegia.



Come scrive la Bild, infatti, il fondo pensionistico statale norvegese, nel 2018 ha investito 7 milioni di euro per acquistare l'1,04% delle quote del Borussia Dortmund, quotato in borsa. Ora, l'investimento viene protetto e rilanciato dai gol del classe 2000: già alla firma del contratto, il fondo pensionistico ha guadagnato 260mila euro. Ed è destinato a salire se Haaland continuerà a segnare per far vincere il Dortmund.