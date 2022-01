Una big in meno a contendersi il norvegese Erling Braut Haaland: fonti statunitensi hanno reso noto che il Manchester United sia fuori dalla corsa per l’attaccante del Borussia Dortumund, dopo che il norvegese ha espresso la sua volontà di trasferirsi al Real Madrid nella prossima sessione estiva.



E la squadra di Rangnick è alla ricerca di certezze in fase offensiva, dal momento che il futuro di Ronaldo e Cavani a Manchester è ancora incerto. Non c’è due senza tre: i Red Devils avevano già provato a ingaggiare – invano – Haaland quando era in Norvegia e al Red Bull Salisburgo.



Ma c’è un altro dettaglio: chi vorrà acquistare Haaland nel 2022 non dovrà versare al Dortmund solo i 75 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria entrata in vigore la scorsa estate nel suo contratto, ma anche una commissione di 60milioni di euro al suo entourage.