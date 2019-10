Il Napoli lo ha avuto contro e ha avuto la conferma che Erling Braut Haaland è pronto per una big europea. La Juventus ha seguito con grande attenzione la partita e ha avuto la stessa sensazione. Ora la palla passa al mercato perché il talento del Salisburgo è sicuramente conteso non solo dai due club italiani ma anche da Real Madrid e numerosi club inglesi che già a gennaio si daranno battaglia per acquistarlo a titolo definitivo.