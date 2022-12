Intervistato nel post-partita della sfida di Carabao Cup in cui il suo Manchester City ha eliminato il Liverpool, Erling Haaland è tornato a parlare di sé, del confronto con Mbappé e del suo ruolo ribadendo però di non volere termini di paragoni.



PARAGONI - "Io mi considero un giocatore unico. Ho detto che non mi piace confrontarmi e impegnarmi direttamente in queste cose anche se so che i media lo hanno fatto da sempre.



MESSI VS RONALDO - "Con Ronaldo e Messi, almeno negli ultimi dieci anni penso che sia stata una buona cosa, visto che si sono spinti a vicenda, per essere migliori. Soprattutto quando erano a Barcellona e Madrid, l'una contro l'altro e, in un certo senso, è stata la rivalità perfetta".



VS MBAPPE' - "Secondo me è un confronto completamente sbagliato, non è un qualcosa cui penso. Chi è il migliore? E' impossibile dirlo e a me non è mai piaciuto paragonarmi agli altri".