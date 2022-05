Erling Haaland, attaccante fresco di passaggio al Manchester City, ha lanciato su Instagram un messaggio di ringraziamento al Borussia Dortmund e ai suoi tifosi per il periodo passato con le Vespe.



"​Non è stato altro che un onore indossare questa maglia. Al BVB ho passato momenti memorabili, incontrato persone speciali, per non parlare di una tifoseria che è sempre stata il nostro uomo in più in campo. Il Muro Giallo è davvero incredibile. Non dimenticherò mai niente di tutto ciò! Grazie a tutti!"



Il norvegese, classe 2000, in 183 partite con il Borussia ha segnato 135 gol. Una media altissima che, nonostante il breve periodo passato a Dortmund, lo rende uno dei pezzi di storia del club.