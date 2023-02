I numeri di Erling Haaland fanno paura non solo sul campo, ma anche se si parla di sponsor. Come rivelato da The Athletic infatti, Nike è destinata a vincere la corsa contro Adidas e Puma per assicurarsi il ruolo di sponsor tecnico dell'attaccante del Manchester City: per il bomber norvegese, è pronto un contratto da circa 23 milioni di euro a stagione.