. Per davvero, perché emergono nuovi dettagli di un incontro che è stato più che ravvicinato. Praticamente diretto, in campo.: incontro diretto con tutta la dirigenza della, Paratici e Nedved presenti; poi visita alla Continassa per le strutture bianconere e anche un blitz allo Stadium per seguire un match dal vivo con tanto di cappellino del club.- Insomma, gli uomini di Agnelli avevano iniziato a fare sul serio per un centravanti graditissimo.che non andò a buon fine, all'epoca la stella norvegese era al Molde che chiedeva 4 milioni bonus compresi per acquistarlo. Niente di fatto, anche perché Erling non voleva prestiti successivi al Sassuolo o in altri club che lo avrebbero preso immediatamente dopo; così ha preferito il Salisburgo, poi destinazione Dortmund con Mino Raiola.- Cosa accadrà per il futuro?. Tutti in fila, dalla Spagna all'Inghilterra per regalarsi il gioiello classe 2000 del Borussia: ad oggi Haaland è esclusivamente concentrato sul percorso col Dortmund, non esclude di restare anche per la prossima stagione specialmente se il club dovesse già vendere Sancho. Ma, chi lo vorrà dovrà essere convincente. Il progetto e le prospettive di crescita prima di tutto, anche prima dell'ingaggio....