Esagerato. In campo, ma non solo. Erling Haaland sta trascorrendo qualche giorno di vacanza in Grecia, dopo la lunga stagione in Bundesliga e la mancata qualificazione agli Europei con la sua Norvegia. A far parlare di sé, oggi, non sono però i suoi gol, ma le sue spese. Sì, perché a Mykonos avrebbe sborsato mezzo milione di euro in 5 ore al ristorante per sé e per gli amici, lasciando poi una mancia da 30.000 euro.