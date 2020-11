Sei gol in quattro partite di Champions League e 16 reti totali in 12 partite in stagione. Bastano i numeri per descrivere Erling Haaland, la macchina da gol del Borussia Dortmund che poteva davvero finire alla Juventus un paio d'anni fa. A confermarlo è stato lo stesso centravanti norvegese: “Credo fosse troppo presto per andare alla Juve. Ho ritenuto il Salisburgo la squadra ideale per me, era anche importante capire quale ruolo avrei avuto nella società che avrei scelto. In Austria ho avuto più possibilità di giocare e mettermi in luce”, le sue parole a Tuttosport.