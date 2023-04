Ilcade in semifinale di Youth League e si arrende 3-1 contro l'Hajduk Spalato. Abbiamo scelto i tre talenti che hanno convinto di più nell'arco della partita e i tre rimandati della gara. I top e il flop di una sfida che comunque porterà un bagagli di esperienza importantissimo per tutti i giocatori scesi in campo e che a livello giovanile rappresenta l'obiettivo più importante.: Il più mobile dei suoi, cerca sempre la profondità e mette in difficoltà i diretti marcatori nascondendo la palla e cercando la giocata per creare superiorità. La traversa del primo tempo grida ancora vendetta.Un diesel, parte piano, si vede poco, ma poi cresce con il passare dei minuti e dal suo lato apre spazi importantissimi per le giocate di Cuenca attaccando l'area con convinzione. L'esempio? Il gol del 3-1 che tiene vivo il finale di gara.: Non era in gran forma, ma quando è entrato ha fatto la differenza sulla sinistra molto più di Sia. Abate si mangerà le mani, con lui al top sarebbe stata un'altra partita.: Il migliore in campo della sfida contro l'Atletico Madrid, uno dei peggiori di questa semifinale. Mai in partita, spesso e volentieri ha spazio e si fa trovare al posto giusto sbagliando però tutte le conclusioni.: Capitano e leadere di una difesa che sbanda troppo spesso. Fatica a tenere l'uomo nell'uno contro uno e sbaglia anche i tempi di intervento sul gol del 3-0. Dall'uomo di maggior “esperienza” di questa squadra (è stabilmente in prima squadra) ci si aspetta di più.Il peggiore in campo per distacco, è colpevole sull'1-0 perché lascia entrare in area senza opporre resistenza Brajkovic e dà il là alle sgroppate ospiti, spesso fuori tempo, lascia troppe volte scoperta la difesa sganciandosi in attacco senza motivo e dal suo lato anche Bozzolan va in difficoltà.