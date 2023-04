Tutto pronto a Ginevra per il Milan Primavera che alle 18 affronterà l'Hajduk Spalato per la semifinale di Youth League. I ragazzi di Ignazio Abate si avvicinano alla partita con grandissime aspettative e con il club che supporterà da vicino la squadra. Sono infatti arrivati in Svizzera sia Maldini che Massara, ma anche Geoffrey Moncada.



Il capo scout rossonero ha osservato da vicino la prima semifinale finita 2-2 e vinta ai calci di rigore dall'Az Alkmaar che ha eliminato la squadra favorita per la vittoria finale, lo Sporting Lisbona. Un'altra vittima illustre per gli olandesi dopo Barcellona e Real Madrid.



Due i dubbi di formazione per Ignazio Abate che non ha a disposizione perché infortunato il terzino destro Adam Bakoune e che, salvo sorprese costringere i rossoneri ad all'argare Jan Karlo Simic in fascia con Nsiala centrale accanto a Coubis. In attacco invece Chaka Traoré, uno dei più attesi, ha smaltito il problema fisico e dovrebbe partire dal primo.