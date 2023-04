Chi vuole fare calcio di alto livello in questi anni di grandi difficoltà economiche per i club non può non avere gli occhi puntati sui settori giovanili di tutto il mondo. Cercare trovare o notare i migliori prospetti prima che diventino mainstream è la base per generare valore futuro. E in quest'ottica il lavoro dell'area scout dei top club sta diventando sempre più importante. Durante legli osservatori accreditati all'evento erano tantissimi e fra questi c'erano anche quelli delcon la presenza allo Stade de Geneve anche die di due suoi collaboratori. Proprio nel corso della sfida fra, in cui i rossoneri sono usciti sconfitti per 3-1, sotto gli occhi fra l'altro anche dei dirigenti Maldini e Massara, ha brillato la stellina dinato a Stillwater in Oklahoma, Rokas èdato che iproprio quando nacque lui, mentre la madre era specializzata nel salto triplo. Ha il doppio passaporto lituano-statunitense, ma cresce fino al compimento dei 16 anni negli USA esordendo anche nelle selezioni giovanili. Inizia a giocare a calcio presto nelle academy sul territorio della MLS mae lì compie un grande step anche mentale perché, come da lui raccontato in un'intervista,In Europa approda nel settembre 2020 in un periodo particolare, ovviamente, per l'emergenza covid. Fra le tante opzioni sceglie quella dell'Hajduk Spalato perché convinto sia dal progetto di sviluppo di uno dei settori giovanili migliori d'Europa (sono tantissimi i talenti usciti da lì), sia dalle possibilità di una crescita rapida nel tempo con vista sulla prima squadra.e con tempi di inserimento in area clamorosi, non a caso c'è chi lo paragona aoggi all'Atalanta, ma talento croato formato proprio nelle giovanili dell'Hajduk.In stagione ha già all'attivo 10 gol e 5 assist in 30 presenze avendo anche esordio e giocando stabilmente con la prima squadra con cui ha realizzato 4 di quelle 10 marcature. Il sogno più grande, come tutti i ragazzi della sua età è quello di vincere Champions League e Mondiali, ma a chi gli chiede dove si vede quando lascerà l'Hajduk Rokas risponde:Eppure l'Italia potrebbe essere uno sbocco ben più naturale rispetto ai Reds. Il Milan l'ha osservato bene in Youth League quando il suo muoversi fra trequarti e area di rigore ha mandato fuori giri Stalmach ed Eletu in più occasioni fino al gol, di testa su calcio d'angolo del momentaneo 2-0.Chi però potrebbe portare Pukstas in Italia con maggior facilità è invece la Roma. Il motivo? Il club giallorosso vanta con l'Hajduk un rapporto di collaborazione diretta firmato nel 2022 quando Tiago Pinto e Luksa Jakobusic dell'Hajduk sancirono l'affare con il trasferimento di Mate Ivkovic in giallorosso per 500mila uero. Di fatto una forma di