Achraf Hakimi, terzino del Psg e del Marocco, non ha preso bene la mancata concessione di un calcio di rigore da parte dell'arbitro della finalina contro la Croazia, il qatarino Al-Jassim, a seguito di un fallo di Petkovic su di lui.



COSA E' SUCCESSO - Dopo aver protestato in maniera accesa appena subito il fallo (a onor di cronaca, netto ma fuori area), al termine della gara Hakimi ha continuato a inveire contro il direttore di gara, facendo poi con le mani il gesto delle manette. Una volta nel tunnel, secondo alcuni testimoni, avrebbe incrociato il presidente Infantino e lo avrebbe insultato per il trattamento riservato al Marocco, per poi scusarsi una volta raffreddati gli animi. E menomale che, a detta del ct Regragui, doveva essere una partita inutile...