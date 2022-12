See you soon my Friend @KMbappe — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) December 10, 2022

Ha giocato con, servito palloni d’oro alo ritiene il, eppure. In una squadra di lotta e di governo, il giocatore del Psg è l’elemento più continuo, concreto e di spicco di un gruppo destinato a rimanere nella leggenda dello sport africano.- Per marchiare ancora più a fuoco i propri nomi nella memoria collettiva però servono ancora altri due step e il primo porta alla. I giardinieri del Al Bayt Stadium sono stati già avvisati perché bisognerà rinforzare quella fascia destra del Marocco e sinistra della Francia che si preannuncia infiammata dalle sgroppate dei due. E il loro ‘duello’ è già iniziato.Un appuntamento, ma anche un monito: davanti alla storia non ci sono amicizie che tengono.- Mondiali da protagonista dicevamo per Hakimi. Basti pensare all’nella partita con il: un lancio di 60 metri preciso e illuminante. E poi le corse, i cross, i dribbling e il. Achraf lo trova con uno. È il rigore decisivo che batte le Furie Rosse, non un Paese come gli altri per lui che. E i festeggiamenti, diventati virali. Primacontro coloro i quali avevano deciso di fare a meno di lui e, una delle scene più memorabili di questi Mondiali. Proprio dalla madre, e in generale dalla famiglia, è giusto partire per raccontare la sua storia. Una parabola tanto speciale quantosparsi in tutto il mondo.I genitori di Hakimi, Saida e Hassan, avevano appena 20 anni quando arrivarono in terra iberica da Rabat. Qui costruirono la loro famiglia: tre figli e lui, Achraf, la speranza per uscire dalle difficoltà.. “Un’infanzia con momenti difficili ma comunque felice.. Hanno rinunciato a tutto per me, anche alla loro vita. A volte vedevo che toglievano delle cose anche ai miei fratelli per far sì che io potessi avere successo. È per questo che oggi gioco per loro”, ha detto in un’intervista a “El Chiringuito”. È per la madre ogni dedica, ogni primo pensiero dopo qualsiasi successo in campo. Nell’eccitazione del post scudetto con l’Inter, Hakimi disse: ‘La mamma è sempre la mamma, ma questa vittoria è anche per mio padre. Mi accompagnava agli allenamenti, anche molto lontano da casa. Mi hanno sempre sostenuto e ci sono sempre stati per me. Li ripago per tutto quello che mi hanno dato”.- La sua carriera inizia al, nel quartiere El Bercial. È qui che lo nota: fin dai suoi primi calci al pallone si capisce che il ragazzo ha futuro ed è uno dei prospetti migliori dell’intera Academy. I primi lampi del suo talento si vedono nella Youth League, torneo in cui appare superiore ai suoi coetanei e che fa drizzare le antenne della. Quando hai così tanti ragazzi in giro per il mondo devi conoscerli tutti e muoverti d’anticipo. I settori giovanili disono scandagliati dagli scout della nazionale perÈ uno dei momenti bivio della sua carriera: a neanche 18 anni,Da un lato probabili successi, dall’altro la possibilità di esordire presto tra i grandi, una scelta facile per lui. “Non mi sentivo a casa con la nazionale spagnola.. Guardavo le partite dei Leoni dell’Atlante con mio padre e lui mi raccontava dei nostri grandi giocatori del passato”, aveva rivelato in una intervista all’Equipe. La Roja ci prova a dissuaderlo, convocandolo in qualche stage ma la sua decisione è irremovibile: debutta nel 2016 con il Marocco a 18 anni. Da lì non si ferma più.mettendo assieme 9 presenze nella Liga e 2 gol, prima dell’avventura mondiale del 2018. La squadra però è ancora acerba e raccoglie solo un punto nel girone. Spera, e crede, di essersi meritato un posto ai Blancos. Sbaglia perché il club di Florentino Perez lo spedisce al, un affare per i gialloviola.ma non bastano per tornare a Madrid. Arrivapere passa aldelle stelle, con cui ha già 7 gol e 9 assist in 62 presenze,- A 24 anni è già il leader della sua nazionale, con comportamenti sempre impeccabili,. Il predecessore di Regrargui,, lo ha spesso utilizzato come metro di paragone per la sua professionalità. “La sua percentuale di grasso corporeo è del 7%, mentre quella degli altri nostri giocatori varia tra il 13 e il 16%”, aveva detto in una vecchia intervista. Prestazioni, esempio e gol come quelli che arrivano anche nella Coppa d’Africa del 2021 in un torneo sfortunato per i suoi. Tutt’altra storia in Qatar dove diventa. Il suo sostegno allalo ha convertito in un eroe del mondo arabo (e gli ha portato i fischi di Tel Aviv, quando lì ha giocato una Supercoppa francese), le sue fortune hanno ispirato tanti, anche. È Hakimi l’eroe del Marocco, un esempio, una stella tout court., nata a Madrid come lui, 12 anni prima, da padre libico e madre tunisina. Lascia buoni ricordi ovunque sia stato, basti chiedere agli interisti con cui il rapporto è ancora oggi idilliaco (anche se non tornerà come si era vociferato nelle ultime ore). Con le dovute proporzioni, se nella mitologia greca, e come raccontato Esiodo, Atlante è punito da Zeus a tenere sulle spalle l’intera volta celeste, nei Leoni dell’Atlante, lui è uno di quelli che regge gran parte del peso di una squadra che vuole continuare a fare la storia.