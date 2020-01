Erling Haaland ha scelto il Borussia Dortmund. L'attaccante, protagonista in questi mesi con il Salisburgo, ha declinato le proposte di Juve e Lipsia. Il ds del club tedesco, Markus Krosche, ha parlato oggi alla Bild, rivelando il motivo della scelta del giocatore: "Per noi, Haaland è stata una soluzione molto interessante, soprattutto per l'estate. Ma il giocatore voleva assolutamente cambiare squadra adesso. Ed è qui che la nostra situazione è cambiata. Il suo agente Mino Raiola, mi ha poi chiamato e mi ha detto che Erling aveva scelto un'altra squadra".



POSTO GARANTITO - "No, da noi nessuno ha il posto garantito in rosa! Abbiamo una forte concorrenza con Timo (Werner), Yussi (Poulsen), Matheus (Cunha) e Patrik (Schick). Haaland avrebbe combattuto per un posto nella squadra con loro".