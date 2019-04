Il centrocampista dell'Udinese Emil Hallfredsson parla a Lazio Style Radio 89.3 prima della sfida con i biancocelesti: "E' una partita importante per entrambe le squadre, dobbiamo essere concentrati solo su noi stessi per fare una grande gara. Ho avuto un po' di problemi al ginocchio, ma ora sono tornato per dare una mano alla squadra e spero di farlo anche stasera all'Olimpico".