. A Praga la Fiorentina è accolta dalla tipica, non un buon presagio per chi crede in questi segni. Il West Ham sguazza con allegria nelle pozzanghere dello Strahov Stadium, centro sportivo dello Sparta Praga, mentre girando per il centro della città ci si può già imbattere in qualche tifoso, chi con il biglietto per la partita e chi senza, che già dopo pranzo ha alzato il gomito e intona canti e cori in linea con la gioiosa tradizione d'Oltremanica.anche se teoricamente sugli spalti il numero dovrebbe essere pari: quasi seimila biglietti per ognuna delle due società. Gli ultras viola, che nella finale di Coppa Italia hanno portato addirittura Perseo che taglia la testa di Medusa, promettono uno. C'è chi è partito all'alba, chi viaggerà di notte e chi arriverà giusto in tempo per assistere al match, godendosi poco o nulla di una città incantevole., ex centrocampista dello Slavia Praga, vincitore di Coppa Uefa e Champions League con il Liverpool negli anni Duemila, a rivestire il ruolo di. Sì, proprio suo, perché il suo faccione campeggia assieme a quello di altre cinque leggende biancorosse su uno dei fianchi dello stadio., dice Mufasa al piccolo Simba ne Il Re Leone, così come quelli della storia dello Slavia sono pronti a gustarsi lo spettacolo. E insieme a loro anche, che ha portato 62 anni fa l'ultimo trofeo internazionale riconosciuto dalla UEFA a Firenze, e, che tre anni dopo ha fatto lo stesso per il West Ham (per entrambe fu Coppa delle Coppe). Poi una Coppa Coppe persa contro l'Anderlecht nel 1975-76 per gli Hammers e una dolorosissima Coppa UEFA lasciata sul feudo bianconero di Avellino nel 1990 per i viola.. Tra poche ore sapremo.