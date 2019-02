La Gazzetta dello Sport svela dettagli che hanno sbloccato la cessione di Marek Hamsik al Dalian: "Al di là della formula ufficiale del trasferimento, il Napoli ha chiesto subito oltre ai primi 5 milioni, una fideiussione per gli altri 15 garantita subito e senza vincoli di escussione. Con queste operazioni garantite il passaggio si farà e a quel punto la formula diventerebbe quasi secondaria per il Napoli, molto più importante per il Dalian sotto il profilo della tassazione. Solo che con le banche chiuse per i festeggiamenti, neanche per l’uomo più ricco di Cina spostare 20 milioni è roba che si risolve in poche ore. Serve un pizzico di pazienza in più per completare una operazione complessivamente da oltre 70 milioni".