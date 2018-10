Juraj Venglos, agente di Marek Hamsik, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: "E' incredibile come nel corso della sua carriera, Marek abbia giocato così tante gare con il Napoli. Nessuno l'avrebbe immaginato all'inizio della sua avventura azzurra. Lui ha in testa di voler vincere lo scudetto con questa maglia, vedremo cosa succederà. Sarà più difficile vincerlo quest'anno perché la Juve è più forte, ma non può vincere sempre. Futuro? E' ancora molto presto, Marek giocherà ancora per almeno altri 5 anni. Può essere una possibilità che possa fare il dirigente del Napoli così come allenare la sua scuola calcio. Il club che ha cercato di più Hamsik? Ci sono stati tre top club in passato"